Участник еврокубков упал на последнее место в своем чемпионате

Новости спорта Футбол Лига Европы
Вчера 15:03
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"Аякс" на выезде крупно проиграл ПСВ (2:5) в рамках десятого тура чемпионата Нидерландов по футболу, сообщают Vesti.kz.

Амстердамский клуб не знает победы в последних десяти матчах, потерпев семь поражений при трех ничейных исходах. Это худшая серия в истории клуба.

"Аякс" после этой неудачи находится на последнем, 18-м месте в таблице Эредивизи, набрав пять очков в восьми матчах.

В Лиге Европы команда Хедвигеса Мадуро идет на последней строчке в квартете B, имея в активе два очка после трех туров. Следующую игру "Аякс" проведет на своем поле с "Брайтоном" 9 ноября.

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Нидерланды
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