"Ты чертов позор". Моуринью наехал на арбитра после поражения в финале ЛЕ

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказал свое возмущение арбитру Энтони Тейлору, передает "Чемпионат".

Это произошло возле "Пушкаш Арены" в Будапеште (Венгрия), где прошел матч финала Лиги Европы с "Севильей".

На парковке Моуринью подошел к судье и сказал ему: "Ты чертов позор".

Напомним, "Рома" проиграла "Севилье" в серии пенальти. Моуринью после этого заявил, что его команду обокрали.

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