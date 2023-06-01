"Ты чертов позор". Моуринью наехал на арбитра после поражения в финале ЛЕ

Новости спорта Футбол Лига Европы
Сегодня 08:57
©ФК "Рома"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказал свое возмущение арбитру Энтони Тейлору, передает "Чемпионат"

Это произошло возле "Пушкаш Арены" в Будапеште (Венгрия), где прошел матч финала Лиги Европы с "Севильей". 

На парковке Моуринью подошел к судье и сказал ему: "Ты чертов позор".

Напомним, "Рома" проиграла "Севилье" в серии пенальти. Моуринью после этого заявил, что его команду обокрали. 

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Метки:
Моуринью Жозе Лига Европы

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