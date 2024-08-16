Сумасшедший рекорд установлен в еврокубках с участием казахстанских клубов

Новости спорта Футбол Лига Европы
Вчера 08:33
©x.com/AFCAjax

Невероятный рекорд был установлен еврокубках по количеству ударов в серии послематчевых пенальти, сообщают Vesti.kz.

Нидерландский "Аякс" и греческий "Панатинаикос" нанесли 34 удара в серии пенальти в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

В основное и дополнительное время матча в Амстердаме греки выигрывали 1:0 (первая игра завершилась в пользу "Аякса" - 1:0) а для определения победителя матча потребовалось провести серию пенальти.

Соперники нанесли 34 удара из которых, девять попыток оказались нереализованными. Победу со счетом 13:12 одержали футболисты "Аякса", которые вышли в раунд плей-офф турнира.

Метки:
Нидерланды Греция Лига Европы Футбол Еврофутбол

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 15:37
Лига Европы
Минус Оразов и "Ордабасы". А кто из Казахстана остался в еврокубках?
Вчера , 08:33
Лига Европы
Сумасшедший рекорд установлен в еврокубках с участием казахстанских клубов
15 августа, 00:13
Лига Европы
Килиан Мбаппе дебютировал за "Реал"
14 августа, 22:45
Лига Европы
"Реал" выставил Мбаппе в старте на матч за Суперкубок УЕФА
14 августа, 08:21
Лига Европы
"Мы бы никогда не выиграли Лигу чемпионов". Моуринью - о вылете "Фенербахче"
12 августа, 19:56
Лига Европы
"Реал" объявил решение по Мбаппе на матч за Суперкубок УЕФА
5 августа, 19:09
Лига Европы
"Бешикташ" Зайнутдинова узнал соперника в раунде плей-офф Лиги Европы
2 августа, 00:25
Лига Европы
Оразов за 5 минут забил гол и заработал удаление в Лиге Европы
30 июля, 17:59
Лига Европы
Казахстанские клубы проваливаются в еврокубках. В последний раз так ужасно было четыре года назад
26 июля, 07:40
Лига Европы
Четырьмя голами завершился матч клуба Оразова в Лиге Европы
© 2008 - 2024 ТОО «EML»