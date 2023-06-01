"Севилья" в седьмой раз выиграла Лигу Европы

Новости спорта Футбол Лига Европы
Сегодня 04:04
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Испанская "Севилья" стала победителем Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz. В финальном матче текущего розыгрыша испанцы на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия) играли с итальянской "Ромой".

Римляне первыми вышли вперед после гола на 35-й минуте, который забил аргентинский форвард Пауло Дибала.

На 55-й минуте "Севилья" сравняла счет. Причем испанцы сделали это с помощью соперника - автоголом отметился защитник "Ромы" Джанлука Манчини.

На 75-й минуте английский арбитр Энтони Тэйлор назначил пенальти в ворота "Ромы". Но после просмотра VAR судья отменил свое решение.

В основное время больше забитых голов не было.

В дополнительное время команды также не сумели отличиться.

В серии пенальти вновь не повезло Манчини, который вдобавок к автоголу, не смог переиграть вратаря "Севильи" Яссина Буну.

Еще один игрок "Ромы" Рожер Ибаньес попал в штангу. Испанцы в серии одиннадцатиметровых выиграли со счетом 4:1.

"Севилья" укрепила свой рекорд. Теперь у испанского клуба семь побед в Лиге Европы.

Для тренера "Ромы" Жозе Моуринью это первое поражение в финалах еврокубков. Ранее он пять раз приводил свои клубы к трофеям европейских клубных турниров.

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Метки:
Лига Европы Интер Севилья

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