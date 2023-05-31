"Севилья" - "Рома": где смотреть прямую трансляцию финала Лиги Европы

В ночь с 31 мая на 1 июня в Будапеште (Венгрия) пройдет финал Лиги Европы, в котором сыграют испанская "Севилья" и итальянская "Рома", сообщают Vesti.kz.

В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport. Начало игры - в 01:00 по времени Астаны.

Прямая трансляция на Qazsport

Напомним, на пути в финал Лиги Европы "Севилья" победила турецкий "Фенербахче" (2:1), английский "Манчестер Юнайтед" (5:2) и итальянский "Ювентус" (3:2). "Рома" выбила из турнира испанский "Реал Сосьедад" (2:0), нидерландский "Фейенорд" (4:2) и немецкий "Байер" (1:0).