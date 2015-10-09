Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига Европы
"Селтик" упустил победу в Лиге Европы после вылета от "Кайрата" из ЛЧ

Шотландский "Селтик" в первом туре общего этапа Лиги Европы сыграл вничью с сербской "Црвеной Звездой", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Белграде завершилась со счетом 1:1. 

"Селтик" первым вышел вперед после гола вышедшего на замену Келечи Ихеаначо, который отличился на 55-й минуте.

Хозяева поля отыгрались на 65-й минуте. Гол в ворота шотландцев забил ветеран австрийского футбола Марко Арнаутович.

Таким образом, "Црвена Звезда" и "Селтик" заработали по одному баллу.

В следующем туре "Селтик" сыграет на своем поле с португальской "Брагой". "Црвена Звезда" сыграет на выезде с португальским "Порту". Обе игры пройдут 2 октября.

Напомним, в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Селтик" играл с алматинским "Кайратом". По итогам противостояния казахстанский клуб вышел в общий этап турнира, а шотландцы вылетели в Лигу Европы.

Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Динамо З 1 1 0 0 3-1 3
2 Митьюлланд 1 1 0 0 2-0 3
3 Рома 1 1 0 0 2-1 3
4 Фрайбург 1 1 0 0 2-1 3
5 Лудогорец-1945 1 1 0 0 2-1 3
6 Брага Спортинг 1 1 0 0 1-0 3
7 Ноттингем Форест 1 0 1 0 2-2 1
8 Бетис 1 0 1 0 2-2 1
9 Селтик 1 0 1 0 1-1 1
10 Црвена Звезда 1 0 1 0 1-1 1
11 ПАОК 1 0 1 0 0-0 1
12 Маккаби Т-А 1 0 1 0 0-0 1
13 Ницца Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
14 Мальме 1 0 0 1 1-2 0
15 Базель 1 0 0 1 1-2 0
16 Фейеноорд 1 0 0 1 0-1 0
17 Фенербахче 1 0 0 1 1-3 0
18 Штурм 1 0 0 1 0-2 0
19 Генк 0 0 0 0 0 0
20 Порту 0 0 0 0 0 0
21 Штутгарт-1893 0 0 0 0 0 0
22 Виктория П 0 0 0 0 0 0
23 Утрехт 0 0 0 0 0 0
24 Лион 0 0 0 0 0 0
25 Зальцбург 0 0 0 0 0 0
26 Астон Вилла 0 0 0 0 0 0
27 Сельта 0 0 0 0 0 0
28 Болонья 0 0 0 0 0 0
29 Ференцварош 0 0 0 0 0 0
30 Лилль 0 0 0 0 0 0
31 Панатинаикос 0 0 0 0 0 0
32 Янг Бойз 0 0 0 0 0 0
33 Гоу Эхед Иглз 0 0 0 0 0 0
34 Глазго Рейнджерс 0 0 0 0 0 0
35 Бранн 0 0 0 0 0 0
36 ФКСБ Стяуа 0 0 0 0 0 0

