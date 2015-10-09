Отток в Европу? Кто из игроков сборной Казахстана покинет КПЛ зимой

Несмотря на неудачные результаты сборной Казахстана интерес к ее игрокам в Европе остается и уже после завершения сезона КПЛ сразу несколько футболистов могут уйти в зарубежные клубы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает у кого именно наиболее весомые шансы на подобное развитие карьеры.

Прежде всего, это касается атакующих игроков сборной, которые пусть и не забивали за сборную в официальных встречах, но выглядели ярко и также проявляют себя эффективно в чемпионате страны.

Самым явным претендентом на отъезд является вингер "Елимая" Галымжан Кенжебек. 22-летний игрок вернулся на родину сразу же обозначив, что в ближайшее время он снова предпримет попытку уехать. "Елимай" пока выступает идеальным транзитом для Кенжебека. В Семее вингер мгновенно получил важную роль и выдал отличный результат. В восьми матчах у Галымжана пять голов и три ассиста. Но главное не только статистика, но и визуальные впечатления. Кенжебек буквально в каждом матче смотрелся как футболист иного уровня, даже на фоне гигантов лиги - против "Кайрата" отдал гениальную голевую, а с "Астаной" забил и кошмарил защитников все 90 минут.

Интерес к Кенжебеку огромный и разносторонний географически, тут и клубы РПЛ, уже знакомая ему Словакия, а также сразу две шотландских команды - "Селтик" и "Хартс". Посмотрим, куда в итоге уедет один из главных талантов поколения.

Чуть меньше энтузиазма, чем раньше, но все же амбиции уехать еще есть у лидера "Тобола" Ислама Чеснокова. Летом "Хартс" так и не додавил сделку по Исламу, обещал вернуться зимой, но гарантий в этом нет никаких. Сам Чесноков подтвердил свой уровень в нынешнем сезоне, он уже почти повторил показатели результативности прошлого года - девять голов и четыре ассиста. Контракт Чеснокова с "Тоболом" завершается и ближайшая зима - кульминация, либо он все-таки уедет, либо останется в Казахстане, но не факт, что в Костанае, ведь в "Астане" давно мечтают заполучить 25-летнего игрока.

Любопытно, как развернется ситуация с Дастаном Сатпаевым. Уже сейчас можно уверенно сказать - Дастан подтвердил свои качества не только на уровне КПЛ, но и в Европе. Ранее отец Дастана подтверждал - есть вариант, что Сатпаев покинет "Кайрат" до 18 лет и не исключено, что "Челси" решит дать казахстанцу полгода для адаптации в стране и условно заявит за молодежную команду зимой 2026 года.

Остается неопределенной судьба Рамазана Оразова. Хавбек по-прежнему имеет длительный контракт с "Силькеборгом", аренда с "Елимаем" действует лишь до зимы. Да, у семейского клуба есть амбиции и финансовые возможности выкупить полузащитника, но готов ли к этому сам Рамазан? Возможно, он еще не теряет надежды найти себя в европейском футболе.

Напомним, что из актуального состава сборной Казахстана на данный момент в зарубежных клубах выступают: Нуралы Алип ("Зенит"), Бахтиер Зайнутдинов ("Динамо Москва") и Максим Самородов ("Ахмат").

Фото: ФК "Елимай"©, ФК "Тобол"©