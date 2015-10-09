Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Отток в Европу? Кто из игроков сборной Казахстана покинет КПЛ зимой

  Комментарии (2)

Отток в Европу? Кто из игроков сборной Казахстана покинет КПЛ зимой Галымжан Кенжебек. Фото: КФФ©

Несмотря на неудачные результаты сборной Казахстана интерес к ее игрокам в Европе остается и уже после завершения сезона КПЛ сразу несколько футболистов могут уйти в зарубежные клубы. Корреспондент Vesti.kz рассказывает у кого именно наиболее весомые шансы на подобное развитие карьеры. 

Прежде всего, это касается атакующих игроков сборной, которые пусть и не забивали за сборную в официальных встречах, но выглядели ярко и также проявляют себя эффективно в чемпионате страны. 

Самым явным претендентом на отъезд является вингер "Елимая" Галымжан Кенжебек. 22-летний игрок вернулся на родину сразу же обозначив, что в ближайшее время он снова предпримет попытку уехать. "Елимай" пока выступает идеальным транзитом для Кенжебека. В Семее вингер мгновенно получил важную роль и выдал отличный результат. В восьми матчах у Галымжана пять голов и три ассиста. Но главное не только статистика, но и визуальные впечатления. Кенжебек буквально в каждом матче смотрелся как футболист иного уровня, даже на фоне гигантов лиги - против "Кайрата" отдал гениальную голевую, а с "Астаной" забил и кошмарил защитников все 90 минут. 

Интерес к Кенжебеку огромный и разносторонний географически, тут и клубы РПЛ, уже знакомая ему Словакия, а также сразу две шотландских команды - "Селтик" и "Хартс". Посмотрим, куда в итоге уедет один из главных талантов поколения. 

Ислам Чесноков - лидер

Чуть меньше энтузиазма, чем раньше, но все же амбиции уехать еще есть у лидера "Тобола" Ислама Чеснокова. Летом "Хартс" так и не додавил сделку по Исламу, обещал вернуться зимой, но гарантий в этом нет никаких. Сам Чесноков подтвердил свой уровень в нынешнем сезоне, он уже почти повторил показатели результативности прошлого года - девять голов и четыре ассиста. Контракт Чеснокова с "Тоболом" завершается и ближайшая зима - кульминация, либо он все-таки уедет, либо останется в Казахстане, но не факт, что в Костанае, ведь в "Астане" давно мечтают заполучить 25-летнего игрока. 

Любопытно, как развернется ситуация с Дастаном Сатпаевым. Уже сейчас можно уверенно сказать - Дастан подтвердил свои качества не только на уровне КПЛ, но и в Европе. Ранее отец Дастана подтверждал - есть вариант, что Сатпаев покинет "Кайрат" до 18 лет и не исключено, что "Челси" решит дать казахстанцу полгода для адаптации в стране и условно заявит за молодежную команду зимой 2026 года. 

Права на Рамазана Оразова по-прежнему принадлежат датскому

Остается неопределенной судьба Рамазана Оразова. Хавбек по-прежнему имеет длительный контракт с "Силькеборгом", аренда с "Елимаем" действует лишь до зимы. Да, у семейского клуба есть амбиции и финансовые возможности выкупить полузащитника, но готов ли к этому сам Рамазан? Возможно, он еще не теряет надежды найти себя в европейском футболе. 

Напомним, что из актуального состава сборной Казахстана на данный момент в зарубежных клубах выступают: Нуралы Алип ("Зенит"), Бахтиер Зайнутдинов ("Динамо Москва") и Максим Самородов ("Ахмат"). 

Фото: ФК "Елимай"©, ФК "Тобол"©

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 23 14 5 4 40-22 47
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 23 8 7 8 27-23 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

