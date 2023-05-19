"Рома" вышла в финал Лиги Европы

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Сегодня 08:01
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Итальянская "Рома" вышла в финал Лиги Европы сезона - 2022/23, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ответном матче 1/2 финала римляне сыграли на выезде вничью с немецким "Байером" - 0:0.

Отметим, что в первой игре итальянцы одержали победу со счетом 1:0.

Напомним, что в финале, который пройдет в ночь на 1 июня в Будапеште (Венгрия) на стадионе "Пушкаш Арена" "Рома" сыграет с испанской "Севильей", которая в 1/2 финала выбила из борьбы "Ювентус".

Добавим, что "Рома" является действующим обладателем трофея Лиги конференций, который она завоевала в минувшем сезоне.

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Метки:
Лига Европы

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