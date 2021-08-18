Сербская "Црвена Звезда" нанесла разгромное поражение румынскому клубу "ЧФР Клуж" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Авторами голов стали Милан Павков (5-я минута), Александр Катай (38), Эль-Фарду бен Набуан (68) и Мирко Иванич (77).

Ответная встреча в Румынии состоится 26 августа.

Напомним, "Црвена Звезда" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов разгромила "Кайрат" с общим счетом 6:2.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!