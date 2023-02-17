Разгром ПСВ и упущенная победа "Ювентуса". Как прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы

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Вчера 04:07
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"Ювентус" упустил победу над французским "Нантом" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команды сыграли в Турине. Хозяева повели в счете на 13-й минуте благодаря голу сербского форварда Душана Влаховича. Но на 60-й полузащитник "Нанта" Людовик Бла сделал 1:1.

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В параллельном матче ПСВ на выезде в Испании был всухую разгромлен "Севильей". Нидерландцы пропустили в свои ворота три безответных гола. Отличились Юссеф Эн-Несири ('45+2), Лукас Окампос ('50) и Неманья Гудель ('55).

В Германии "Байер" со счетом 2:3 проиграл "Монако". Сначала на девятой минуте вратарь немцев Лукас Градецки сотворил автогол. После перерыва ситуацию выправили Мусса Диаби ('48) и Флориан Вирц ('59). Но на 74-й минуте Крепин Диатта сравнял, а уже в добавленное к матчу время Аксель Дисаси забил победный гол. 

Еще один матч прошел в Португалии, где местный "Спортинг" сыграл вничью с датским "Мидтьюлланну" со счетом 1:1. Имам Ашур вывел гостей вперед на 77-й минуте, а в добавленное время Себастьян Коатес спас хозяев от поражения. 

Ответные матчи пройдут через неделю. Следить за результатами турнира можно здесь.

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Метки:
Ювентус Лига Европы

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