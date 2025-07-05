Лига Европы
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Польский клуб оформил разгром в необычном матче перед встречей с "Актобе" в ЛЕ

©ФК "Легия"

Варшавская "Легия" продолжает подготовку к старту в квалификации Лиги Европы. Команда провела товарищеский матч с другим польским клубом - "Гурником", сообщают Vesti.kz.

Игра проходила по нестандартному формату - три тайма по 45 минут. Она завершилась разгромной победой "Легии" со счетом 5:1.


Напомним, что уже на следующей неделе, в ночь с 10 на 11 июля, "Легия" на своем поле сыграет с "Актобе" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Что касается казахстанского клуба, то они свой заключительный матч перед вылетом в Польшу проведут сегодня:

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Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 16 11 3 2 34-12 36
2 Астана 15 10 4 1 32-15 34
3 Актобе 15 9 2 4 24-12 29
4 Тобол 13 8 4 1 24-10 28
5 Елимай 14 7 3 4 18-12 24
6 Окжетпес 14 6 3 5 19-20 21
7 Ордабасы 13 5 4 4 14-12 19
8 Кызылжар 14 3 6 5 17-20 15
9 Женис 14 2 8 4 13-14 14
10 Жетысу 14 2 7 5 12-20 13
11 Кайсар 15 2 7 6 14-25 13
12 Улытау 14 3 3 8 9-20 12
13 Туран 15 3 2 10 12-24 11
14 Атырау 16 1 2 13 9-35 5

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