Варшавская "Легия" продолжает подготовку к старту в квалификации Лиги Европы. Команда провела товарищеский матч с другим польским клубом - "Гурником", сообщают Vesti.kz.

Игра проходила по нестандартному формату - три тайма по 45 минут. Она завершилась разгромной победой "Легии" со счетом 5:1.



Напомним, что уже на следующей неделе, в ночь с 10 на 11 июля, "Легия" на своем поле сыграет с "Актобе" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Что касается казахстанского клуба, то они свой заключительный матч перед вылетом в Польшу проведут сегодня:

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