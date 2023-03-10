Полиция прямо на трибуне жестко избила фаната во время матча Лиги Европы (Видео)

Новости спорта Футбол Лига Европы
Сегодня 16:18
©Кадр из видео

Вопиющий случай произошел во время матча 1/8 финала Лиги Европы между "Севильей" и "Фенербахче", передают Vesti.kz.

Испанская полиция прямо на трибуне жестко избила фаната турецкого клуба дубинками по голове, хотя тот стоял лишь к ней спиной.

Сама встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Отличились Хоан Хордан (56-я минута) и Эрик Ламела (85-я).

Ответная игра команд состоится 16 марта. 

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Метки:
Лига Европы

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