Определились все участники плей-офф Лиги Европы

Жеребьевка пройдет 14 декабря.

Фото: replayfootballmatches.ru©
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Сегодня 07:45
Cтали известны все участники 1/16 финала по итогам группового этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В плей-офф сыграют две лучшие команды от каждой из 12 групп Лиги Европы и восемь команд, ставших третьими в своих квартетах на групповой стадии Лиги чемпионов.

Из группы А в 1/16 финала вышли "Рома" (Италия) и "Янг Бойз" (Швейцария).

Из группы В - "Арсенал" (Англия) и "Мольде" (Норвегия).

Из группы С - "Байер" (Германия) и "Славия" (Чехия).

Из группы D - "Рейнджерс" (Шотландия) и "Бенфика" (Португалия).

Из группы Е - ПСВ (Нидерланды) и "Гранада" (Испания).

Из группы F - "Наполи" (Италия) и "Реал Сосьедад" (Испания).

Из группы G - "Лестер" (Англия) и "Брага" (Португалия).

Из группы Н - "Милан" (Италия) и "Лилль" (Франция).

Из группы I - "Вильярреал" (Испания) и "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

Из группы J - "Тоттенхэм" (Англия) и "Антверпен" (Бельгия).

Из группы K - "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Вольфсберг" (Австрия).

Из группы L - "Хоффенхайм" (Германия) и "Црвена Звезда" (Сербия).

Из Лиги чемпионов в Лигу Европы попали "Зальцбург" (Австрия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Краснодар" (Россия), "Аякс" (Нидерланды), "Брюгге" (Бельгия), "Динамо" (Киев, Украина) и "Шахтер" (Украина).

Жеребьевка 1/16 финала пройдет 14 декабря.
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Футбол Лига Европы
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Сегодня 07:45
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