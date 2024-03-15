Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы

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Вчера 07:35
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В Лиге Европы состоялись ответные матчи 1/8 финала, по итогам которых стали известны все четвертьфиналисты нынешнего розыгрыша, передают Vesti.kz.

В четвертьфинал турнира вышли "Аталанта", "Байер", "Бенфика", "Вест Хэм", "Ливерпуль", "Марсель", "Милан" и "Рома".

Жеребьевка матчей 1/4 финала Лиги Европы пройдет 15 марта в швейцарском Ньоне.

Результаты матчей 1/8 финала:

"Спортинг" (Португалия) - "Аталанта" (Италия) - 1:1, 1:2;
"Карабах" (Азербайджан) - "Байер" (Германия) - 2:2, 2:3;
"Спарта" (Чехия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:5, 1:6;
"Рома" (Италия) - "Брайтон" (Англия) - 4:0, 0:1;
"Фрайбург" (Германия) - "Вест Хэм" (Англия) - 1:0, 0:5;
"Марсель" (Франция) - "Вильярреал" (Испания) - 4:0, 1:3;
"Милан" (Италия) - "Славия" (Чехия) - 4:2, 3:1;
"Бенфика" (Португалия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:2, 1:0.

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