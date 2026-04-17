Определились полуфинальные пары Лиги Европы

Стали известны четыре участника 1/2 финала Лиги Европы сезона-2025/26. В число четырёх сильнейших пробились португальская "Брага", немецкий "Фрайбург", а также представители Англии — "Астон Вилла" и "Ноттингем Форест", сообщают Vesti.kz.Календарь полуфиналов Лиги Европы: даты и время матчей1 мая, 00:00. "Брага" (Португалия) — "Фрайбург" (Германия);1 мая, 00:00. "Ноттингем Форест" (Англия) — "Астон Вилла" (Англия).
Ответные матчи
Обладатель трофея Лиги Европы станет известен 20 мая. Финал пройдет в Стамбуле (Турция).
В предыдущем сезоне победителем турнира стал английский "Тоттенхэм", обыгравший в финале "Манчестер Юнайтед".