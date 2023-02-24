Определились пары 1/8 финала Лиги Европы

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Сегодня, 24 февраля, в Доме европейского футбола в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В ней приняли участие 16 команд, которые делились на сеяных и несеяных.

В число сеяных вошли клубы, которые в текущем сезоне заняли в своих группах Лиги Европы первые места, - это "Арсенал" (Англия), "Бетис" (Испания), "Реал Сосьедад" (Испания), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Фенербахче" (Турция), "Ференцварош" (Венгрия), "Фрайбург" (Германия), "Юнион" (Бельгия). 

В число несеяных вошли клубы, которые выиграли в 1/16 финала накануне, - это "Ювентус" (Италия), "Севилья" (Испания), "Байер" (Германия), "Спортинг" (Португалия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Рома" (Италия), "Унион Берлин" (Германия), "Шахтер" (Украина).

Пары 1/8 финала Лиги Европы:

"Унион Берлин" (Германия) - "Юнион" (Бельгия)
"Севилья" (Испания) - "Фенербахче" (Турция)
"Ювентус" (Италия) - "Фрайбург" (Германия)
"Байер" (Германия) - "Ференцварош" (Венгрия)
"Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бетис" (Испания)
"Рома" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
"Шахтер" (Украина) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 9 марта, ответные - 16 марта.

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Метки:
Лига Европы Ювентус Манчестер Юнайтед Арсенал Шахтер Донецк

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