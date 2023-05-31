Назван точный счет финала Лиги Европы "Севилья" - "Рома"

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Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини считает, что "Рома" выиграет у "Севильи" в финале Лиги Европы. Он даже назвал точный счет матча, сообщают Vesti.kz.

"Среди трех итальянских команд, прошедших в финалы еврокубков, наибольшие шансы на победу, вероятно, у "Ромы". Моуринью фактически продемонстрировал в прошлом сезоне, что он знает, как привести этих игроков к такому результату. Кроме того, соперник - "Севилья" - не кажется одним из самых грозных, учитывая их игру в Ла Лиге. В любом случае это будет матч с непредсказуемым исходом, но я верю в везение Моуринью и поставлю на 1:0 в пользу "Ромы", - приводит слова Мартини Sport24.

Финал Лиги Европы "Севилья" - "Рома" состоится 31 мая в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена".

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Метки:
Лига Европы Севилья

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