"МЮ" одержал разгромную победу в Лиге Европы после 0:7 от "Ливерпуля"

Новости спорта Футбол Лига Европы
Сегодня 08:00
©twitter.com/ManUtd

Английский "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл испанский "Бетис", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Англии завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Маркус Рэшфорд уже на шестой минуте отправил первый мяч в ворота испанского клуба.

На 32-й минуте Айосе Перес восстановил равновесие. Впрочем, в дебюте второго тайма Антони (52-я минута) вывел англичан вперед.

На 58-й минуте Бруну Фернандеш забил третий гол МЮ. А окончательный результат на 82-й минуте установил Ваут Вегорст.

Ответный матч в Севилье пройдет в ночь с 16 на 17 марта.

Отметим, что в предыдущем матче в рамках 26-го тура чемпионата Англии МЮ в гостях разгромно уступил "Ливерпулю" - 0:7.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.

Метки:
Манчестер Юнайтед Лига Европы

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 08:00
Лига Европы
"МЮ" одержал разгромную победу в Лиге Европы после 0:7 от "Ливерпуля"
26 февраля, 15:55
Лига Европы
Футболист "Барселоны" получил нелепую травму на замене
25 февраля, 14:23
Лига Европы
"Мисс Бум-Бум" раскритиковала форварда "Барселоны" после вылета из Лиги Европы
24 февраля, 18:20
Лига Европы
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
24 февраля, 13:13
Лига Европы
Забивали и проходили в 1/8 финала: как экс-игроки КПЛ покоряют еврокубки
24 февраля, 10:00
Лига Европы
Хави назвал виновного в вылете "Барселоны" из Лиги Европы
24 февраля, 04:53
Лига Европы
Вылет "Барселоны" и упорство "Шахтера". Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
24 февраля, 03:54
Лига Европы
"Манчестер Юнайтед" в драматичном противостоянии выбил "Барселону" из Лиги Европы
24 февраля, 01:45
Лига Европы
Ди Мария заколотил три гола и принес "Ювентусу" победу в матче года в Лиге Европы
17 февраля, 18:30
Лига Европы
Болельщик "МЮ" решил поиздеваться над фанатами "Барселоны" и нарвался на наказание
© 2008 - 2023 ТОО «EML»