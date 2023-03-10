"МЮ" одержал разгромную победу в Лиге Европы после 0:7 от "Ливерпуля"

Английский "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл испанский "Бетис", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Англии завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. Маркус Рэшфорд уже на шестой минуте отправил первый мяч в ворота испанского клуба.

На 32-й минуте Айосе Перес восстановил равновесие. Впрочем, в дебюте второго тайма Антони (52-я минута) вывел англичан вперед.

На 58-й минуте Бруну Фернандеш забил третий гол МЮ. А окончательный результат на 82-й минуте установил Ваут Вегорст.

Ответный матч в Севилье пройдет в ночь с 16 на 17 марта.

Отметим, что в предыдущем матче в рамках 26-го тура чемпионата Англии МЮ в гостях разгромно уступил "Ливерпулю" - 0:7.

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