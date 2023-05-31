Моуринью сравнил "Рому" с "Севильей" перед финалом Лиги Европы

Новости спорта Футбол Лига Европы
Сегодня 18:22
©twitter.com/MourinhoPics

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказался о предстоящем финале Лиги Европы против "Севильи", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча испанского и итальянского клуба пройдет в ночь на 1 июня на "Пушкаш Арене" в Будапеште (Венгрия). Начало матча в 01:00 по времени Астаны.

"Мы проделали долгий путь, в отличие от нашего соперника, попавшего сюда из Лиги чемпионов. Мы провели 14 матчей, чтобы оказаться здесь, и, несомненно, заслужили финал. Наступает наше время.

Я бы сказал, что история на поле не выходит, хотя мой коллега считает иначе. "Севилья" считает, что благодаря истории имеет преимущество, и мы это уважаем. Но мы заслужили место в финале. Для них финал Лиги Европы – обычное дело, для нас – нечто экстраординарное. Для них финал еврокубков – это как матч чемпионата, для нас – историческое событие.

В клубе не хотят, чтобы я отвечал (на вопросы о будущем), но там знают, чего я хочу. Ситуация отличается от той, что была в "Интере". Тогда я еще не подписал контракт с "Реалом", но все уже было подготовлено. Сейчас же у меня нет вообще никаких контактов с другими клубами. Я думаю о завтрашнем дне, о том, чего мы хотим добиться.

Бюджет "Севильи" отличается от нашего. За нас играют футболисты, которые выступали во второй команде в прошлом сезоне.

У меня было больше возможностей поработать в еврокубках, чем у Мендилибара, но он того же поколения, что и я, так что мы на равных. Футболисты тоже одного уровня. У игроков "Севильи" больше опыта, но мы играем в таком составе уже два года", – приводит слова португальца Football Italia.

"Севилья" - "Рома": где смотреть прямую трансляцию финала Лиги Европы

"Севилья" с шестью трофеями является самым титулованным клубом Лиги Европы. "Рома" в прошлом сезоне стала победителем Лиги конференций.

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Метки:
Моуринью Жозе Севилья Лига Европы

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