Моуринью раскрыл секрет своей философии перед финалом Лиги Европы

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Сегодня 11:48
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Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от встречи с "Севильей" в финале Лиги Европы.  Решающий матч команд пройдет в ночь на 1 июня. Начало - в 01:00 по времени Астаны, сообщают Vesti.kz.

Моуринью в 2003 году взял Кубок УЕФА с "Порту", обыграв "Рейнджерс" (3:2) в финале турнира в Севилье. Впоследствии португальский специалист выиграл еще четыре еврокубковых финала. Сейчас он может победить в шестом финале из шести.

"Я не слишком много думаю о прошлом. Что было, то было. Историю невозможно стереть. Точно так же невозможно забыть трудные моменты, связанные с этими переживаниями, но ты привыкаешь жить с ними. И я всегда смотрю вперед. Скажем так. Это секрет моей философии. Я уже многие годы в футболе, но отношусь к этому финалу как к первому. Я не думаю о "Порту" в 2003 году, не думаю о "Роме" в прошлом сезоне. Думаю только о предстоящем финале.

Я выиграл первый трофей в Севилье. Важно ли то, что я буду сражаться с "Севильей" за новый титул? Нет, не думаю. Я в футболе много лет. Возможно, люди думают, что я старше своего настоящего возраста. Возможно, они смотрят на мои седые волосы и думают, что я уже глубокий старик. Но я не настолько стар, чтобы думать об уходе из футбола. Нет, нет, нет. Вам придется терпеть меня еще многие годы", - приводит слова Моуринью сайт UEFA.com.

Ранее итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини назвал точный счет финала Лиги Европы "Севилья" - "Рома".

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Метки:
Моуринью Жозе Севилья Лига Европы

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