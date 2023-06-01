Моуринью раскритиковал судейство в финале Лиги Европы

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью раскритиковал судейство в финальном матче Лиги Европы, передает "Чемпионат".

Напомним, его команда проиграла "Севилье" по пенальти. После матча он наехал на арбитра.

"Я сказал, что мы либо уйдем отсюда с трофеем, либо уйдем мертвыми. Что ж, мы мертвы. Мы смертельно устали физически, смертельно устали морально, мертвы, потому что думаем, что это несправедливое поражение с множеством спорных инцидентов.

Это была напряженная, мужественная, яркая игра с судьей, который казался испанцем. Несправедливость проявляется в том факте, что Ламела должен был получить вторую желтую, но этого не произошло, и он реализовал пенальти", - сказал Моуринью.

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