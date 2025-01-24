Моуринью оконфузился перед матчем Лиги Европы. Подробности

23 января в седьмом туре общего этапа Лиги Европы турецкий "Фенербахче" сыграл вничью с французским "Лионом" (0:0), сообщают Vesti.kz.

Но не только результат привлек внимание. Перед матчем главный тренер стамбульцев Жозе Моуринью допустил курьез, перепутав ассистента с тренером французов.

Португалец подошел к ассистенту "Лиона" Пьеру Сажу и сказал несколько слов, пока сам Саж не указал ему на настоящего коллегу.

Моуринью, удивленный, быстро поправился, поздоровался с французом и даже сделал с ним совместную фотографию.

После игры "Фенербахче" занимает 23-е место с девятью очками, а "Лион" с 14 баллами находится на пятой позиции.