Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках

Новости спорта Футбол Лига Европы
Вчера 12:51
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Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках по числу голов за английский клуб, сообщают Vesti.kz.

Игрок "Ливерпуля", отметился голом в матче Лиги Европы против "Тулузы", в котором "красные" выиграли со счетом 5:1. Этот мяч стал 43-м для египтянина в еврокубках. Данный показатель делает его рекордсменом по числу забитых голов за английский клуб в еврокубках.

Предыдущим обладателем рекорда по числу голов, забитых за одну английскую команду в еврокубках, был Тьерри Анри с 42 голами. На третьем месте в этом списке находится бывший форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро с 40 голами. Рекорд, установленный Анри, был побит Мохамедом Салахом в матче с "Юнионом" в сентябре.

В матче против "Тулузы", который состоялся 26 октября, "Ливерпуль" одержал убедительную победу со счетом 5:1. После трех матчей "мерсисайдцы" лидируют в группе E с девятью очками. "Тулуза" находится на третьей позиции, а второе место занимает бельгийский "Юнион".

Метки:
Салах Мохамед Ливерпуль Лига Европы

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