"Мне хватило бы одного из них". Моуринью восхитился скамейкой запасных "Баварии"

Новости спорта Футбол Лига Европы
Сегодня 14:33
©twitter.com/ASRoma

Тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал матч 1/8 финала Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (2:0) и выразил мнение о том, что ему не хватает игроков уровня вингеров мюнхенской "Баварии" - Сержа Гнабри, Садио Мане и Лероя Сане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Во втором тайме я вспомнил вчерашний матч "Баварии" с ПСЖ, в котором у мюнхенцев на скамейке сидели Гнабри, Мане и Сане. Мне хватило бы одного из них. Я бы смог заменить Дибалу, и, возможно, мы бы забили еще один гол", - приводит слова Моуринью Bayern & Germany.

Стоит отметить, что Гнабри, Мане и Сане появились на поле только во втором тайме матча против ПСЖ в Мюнхене (2:0). В концовке игры Гнабри даже сумел забить гол после контратаки. "Бавария" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Что касается "Ромы", то ответный матч в Сан-Себастьяне будет сыгран в ночь с 16 на 17 марта.

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Метки:
Лига Европы Бавария ПСЖ

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