"Лучшие шансы у "Астаны". Казахстанский эксперт оценил итоги жеребьевки Лиги конференций

У казахстанских клубов, узнавших соперников по второму отборочному раунду Лиги конференций, разные шансы на успех. Такого мнения придерживается специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал факторы, которые будут иметь значение в каждом из противостояний.

"На первом этапе нам достались серьезные соперники. Клубный футбол в Хорватии, Греции и Румынии на хорошем счету. Нашим командам придется нелегко.

"Стяуа", с которой предстоит играть "Шахтеру", - брендовый клуб, выиграл много титулов. Здесь, наверное, шансов у карагандинцев немного.

Что касается "Астаны", которой достался греческий "Арис", то у нее большие шансы пройти эту команду. В греческом футболе есть всего несколько лидеров, а остальные, я думаю, что не такие уж сильные.

"Тобол" имеет равные возможности с хорватами. Играть можно. Хотя у них хорошая команда. Хорватские клубы умеют воспитывать игроков мирового уровня, поэтому легкой прогулки ожидать не стоит. Но шансы определенно будут", - заявил Есмагамбетов.

Напомним, матчи второго отборочного этапа Лиги конференций пройдут 22 и 29 июля. "Астана" первую встречу проведет дома, а "Шахтер" и "Тобол" стартуют на выезде.

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