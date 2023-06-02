"Кубок Севильи". Звезда футбола предложил переименовать Лигу Европы

Легенда английского футбола Гэри Линекер высказал идею о переименовании Лиги Европы в "Кубок Севильи", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Испанский клуб в финале Лиги Европы обыграл итальянскую "Рому" - 1:1 (4:1 по пенальти).

"Возможно, пора уже переименовать этот турнир в "Кубок Севильи". Выдающиеся результаты", - написал в Twitter бывший футболист сборной Англии.

"Севилья" является семикратным победителем Лиги Европы.

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