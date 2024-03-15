"Карабах" выдал драматичный матч с "Байером": вел 2:0, удалился и вылетел из ЛЕ на 98-й минуте

Новости спорта Футбол Лига Европы
Вчера 07:05
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Леверкузенский "Байер" обыграл азербайджанский "Карабах" в ответом матче и вышел в четвертьфинал Лиги Европы, передают Vesti.kz.

Встреча 1/8 финала прошла в Леверкузене на стадионе "БайАрена" и завершилась со счетом 3:2 (результат первой игры - 2:2).

Команды выдали невероятный матч. Гости вели 2:0, причем второй гол забили в меньшинстве после удаления Эльвина Джафаргулиева на 62-й минуте. Но хозяева поля не опустили рук, в итоге они не только отыгрались, но и вырвали победу по сумме двухраундового противостояния, забив последние два гола в компенсированное время.

У "Карабаха" отличились Абделла Зубир (58-я минута) и Жуниньо (67-я). У "Байера" гол забил Джереми Фримпонг (72-я), а также дубль оформил Патрик Шик (90+3-я, 90+8-я).

Таким образом, футболисты Хаби Алонсо выиграли противостояние с общим счетом 5:4 и поборются за выход в полуфинал турнира.

Метки:
Лига Европы Байер Футбол

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