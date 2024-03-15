В швейцарском Ньоне в штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы сезона 2023/24, сообщают Vesti.kz.

По ее итогам образовались следующие пары.

Состав пар 1/4 финала:

"Милан" (Италия) - "Рома" (Италия)

"Ливерпуль" (Англия) - "Аталанта" (Италия)

"Байер" (Германия) - "Вест Хэм" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) - "Олимпик" (Франция).

В 1/2 финала образовались следующие пары: лучший в противостоянии "Бенфика" - "Олимпик" сыграет с победителем пары "Ливерпуль" - "Аталанта". В другой дуэли сойдутся победители пары "Милан" - "Рома" и "Байер" - "Вест Хэм".

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 11 апреля, а ответные игры состоятся 18 апреля.

Отметим, что в предыдущем розыгрыше турнира победу одержала испанская "Севилья", обыгравшая в финале "Рому". Участник Лиги Европы - 2023/24 Английский "Вест Хэм" в прошлом сезоне выиграл Лигу конференций.

Финал Лиги Европы пройдет 22 мая в Дублине (Ирландия) на стадионе "Авива".