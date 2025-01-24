Исторический момент для Зайнутдинова

Победа над "Атлетиком" (4:1) позволила "Бешикташу" остаться в гонке за место в плей-офф Лиги Европы 2024/25. Уже на следующей неделе, 30 января, команды проведут матчи последнего тура общего этапа. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о шансах Бахтиера Зайнутдинова пробиться в евровесну.

В актуальной таблице турнира "Бешикташ" занимает 24-е место, последнюю строчку, позволяющую пробиться в плей-офф. В активе команды девять очков после семи проведенных матчей. В последнем туре стамбульцы в гостях сыграют с нидерландским "Твенте", у которого семь баллов и 26-я позиция.

Уже по таблице ясно, что это будет принципиальная игра для команд. "Твенте" сможет попасть в плей-офф только в случае победы (и то это не будет гарантированно из-за паралелльных матчей). "Бешикташу" же нельзя терять очки, иначе будет большой риск вылететь из еврокубков.

Этот матч пройдет в ночь на пятницу, 31 января, в 01:00 по казахстанскому времени. Все 18 игр заключительного тура общего этапа Лиги Европы пройдут одновременно.

"Твенте" и "Бешикташ" встретятся друг с другом впервые

Ранее эти два клуба друг с другом не играли. В нынешнем сезоне их положение плюс-минус одинаковое. Оба намерены зацепиться за одну из последних путевок в плей-офф Лиги Европы, во внутреннем чемпионате "Твенте" идет пятым, а "Бешикташ" - шестым.

Против клубов из Нидерландов статистика у "Бешикташа" достаточно скромная: две победы, две ничьих и семь поражений. Но и хозяева не особо блещут в противостоянии с турками: три победы, ничья и пять поражений.

В прошлом туре клуб из Энсхеде добыл гостевую победу над шведским "Мальме" (3:2), а "Бешикташ" неожиданно разгромил одних из лидеров турнира - испанский "Атлетик" (4:1). Причем такую знаковую викторию клуб оформил в первой же игре при новом тренер - Оле-Гуннаре Сульшере.



Лучшим результатом "Твенте" в турнире является финал в сезоне 1974/75. Тогда, еще в рамках Кубка УЕФА, команда уступила менхенгладбахской "Боруссии" (1:5). С начала XXI века команда четырежды пробивалась в плей-офф турнира, лучшее достижение за это время - четвертьфинал Лиги Европы 2010/11.

У "Бешикташа" лучшим достижением во втором по значимости евротурнире являются четвертьфиналы в сезонах 2002/03 и 2016/17. В последний раз клуб представлял Турцию в плей-офф континентальных турниров в сезоне 2017/18, когда стамбульцы неожиданно пробились в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда турки были выбиты "Баварией" - 1:8 (0:5, 1:3), а автором единственного гола в противостоянии стал будущий нападающий "Кайрата" Вагнер Лав.

Если "Твенте" не играл в плей-офф еврокубков с 2012 года, то "Бешикташ" - с 2018-го.





Исторический момент для Зайнутдинова

Персонально для 26-летнего казахстанца может случиться уникальный момент. Он еще никогда в карьере не играл в плей-офф еврокубков. В начале 2018-го он перебрался из родного "Тараза" в "Астану", которая в том сезоне пробилась в 1/16 финала Лиги Европы.

Но оба матча против лиссабонского "Спортинга" (1:3, 3:3) он провел на скамейке запасных, не получив шанса дебютировать на таком уровне. И теперь, спустя семь лет, у него будет возможность добыть путевку в плей-офф этого турнира и сыграть там.

Зато у Бахтиера уже есть опыт противостояния с командой из Нидерландов. В сезоне 2020/21 он, являясь футболистом московского ЦСКА, играл на групповой стадии Лиги Европы против "Фейеноорда". Проведя два полных матча, казахстанец не смог помочь своей команды выиграть - 0:0 дома и 1:3 в гостях.





Что нужно "Бешикташу" и Зайнутдинову для попадания в плей-офф?

Все очень просто - им нужна победа в гостях над "Твенте". Если они наберут три очка, то гарантированно окажутся в топ-24. Если же будет ничья или поражение, то появится большой риск вылететь из еврокубков. Отрыв от "Порту" (8) составляет один балл, а от "Твенте" и "Браги" (по 7) - два очка.

Будем надеяться, что Зайнутдинов поможет своей команде пробиться в следующий этап. В прошлой игре с "Атлетиком" он вышел на замену в середине второго тайме, и уже после этого "Бешикташ" забил еще два гола в ворота гостей.

Стоит отметить, что "Твенте" не будет проводить матчи до игры с "Бешикташем", а вот сами стамбульцы в воскресенье, 26 января, встретятся в чемпионате Турции с "Антальяспором" в гостях.