В Хорватии обеспокоены судьбой "Хайдука" в противостоянии с "Тоболом" в новом турнире УЕФА

Футбольный обозреватель популярного хорватского сайта Jutarnji List Драко Рузич прокомментировал корреспонденту Vesti.kz итоги жеребьевки второго отборочного раунда Лиги конференций, в рамках которого "Хайдук" встретится с костанайским "Тоболом". Эксперт объяснил, почему казахстанский клуб не является аутсайдером в этом противостоянии и отметил его главное преимущество.

Первый матч команд состоится 22 июля в Хорватии, ответная игра через неделю пройдет в Казахстане. Подробнее о "Хайдуке" можно прочитать здесь.

"Любому клубу тяжело играть с казахстанскими командами в первых раундах еврокубков. В вашей стране матчи начинают играть еще в марте. Это значит, что они все в хорошей форме. К примеру, в Хорватии сезон стартует в середине июля. Команда будет сырой и не успеет войти в привычный ритм. В этом заключается главное преимущество казахстанских клубов. Отдельно нужно отметить затяжной перелет до Казахстана, который точно напугает любую, даже восточноевропейскую команду. Я не считаю "Хайдук" фаворитом в противостоянии с "Тоболом". Соперник хорватов ведет борьбу за чемпионский титул и располагает прекрасным составом. Я думаю, что все это говорит в пользу казахстанского клуба", - отметил Рузич.

Напомним, что на этой стадии еврокубков также сыграют и другие клубы от Казахстана. "Астана" встретится с греческим "Арисом", а "Шахтер" - с румынской "Стяуа".

Лига конференций - это новый клубный турнир, проводимый под эгидой УЕФА.

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