Хави назвал виновного в вылете "Барселоны" из Лиги Европы

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Сегодня 10:00 Комментарии 1
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Главный тренер "Барселоны" Хави прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, первая игра завершилась со счетом 2:2, а в ответной минимально победили англичане (2:1). Таким образом, "Барселона" вылетела из Лиги Европы, а "Юнайтед" вышел в 1/8 финала.

"В первом тайме у нас все было под контролем, и на протяжении всего матча мы играли на равных. Это разочарование, несмотря на то, что наш соперник, вероятно, является самой лучшей командой Европы. Возможно, мы заслужили немного большего от этого выступления. У нас были шансы забить, но мелкие детали пошли против нас, мы не контролировали эти маленькие моменты, по этой причине мы вылетели. На данный момент я поздравляю"Манчестер Юнайтед", — приводит слова Хави официальный сайт УЕФА.

Добавим, что в 1/8 финала Лиги Европы также вышли "Унион", "Рома", "Ювентус", "Спортинг", "Байер", "Севилья", "Шахтер", "Ференцварош", "Бетис", "Фейеноорд", "Арсенал", "Фенербахче", "Фрайбург", "Юнион" и "Реал Сосьедад".

Жеребьевка состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, (Швейцария), в пятницу, 24 февраля. Первые матчи запланированы на 9 марта, а ответные игры пройдут 16 марта.

Финал Лиги Европы-2022/23 состоится 31 мая 2023 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

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Метки:
Барселона Лига Европы Манчестер Юнайтед
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