Латвийский РФШ в матче общего этапа Лиги Европы обыграл на своем поле амстердамский "Аякс", сообщают Vesti.kz.

Громкая сенсация в Риге состоялась благодаря голу Адама Мархиева на 78 минуте.

Латвийский клуб одержал первую победу на общем этапе турнира. Команда набрала пять очков и занимает 30 место в таблице, потеряв шансы на выход в плей-офф.

У "Аякса" десять баллов и 16 место, что позволяет амстердамцам сыграть в стыковых матчах.

В заключительном восьмом туре "Аякс" примет на своем поле турецкий "Галатасарай", а РФШ сыграет в гостях с киевским "Динамо".