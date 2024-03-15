В Греции назвали успешный сценарий для Казахстана в плей-офф за Евро-2024

Новости спорта Футбол Лига Европы
Вчера 13:55
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Греческий спортивный журналист Гиоргос Челакис в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о предстоящем матче сборных Греции и Казахстана в рамках плей-офф Лиги наций за попадание на чемпионат Европы. В ходе беседы он отметил самых опасных игроков нашей команды.

21 марта в Афинах казахстанские футболисты сыграют с Грецией. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

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"У Греции был шанс попасть на Евро через квалификацию, но в решающих матчах с Нидерландами не хватило везения. Сейчас задача усложнилась. Нужно выигрывать две важнейшие игры. Казахстан, Грузия и Люксембург - это не самые сильные соперники, но сейчас они опасны. Команды близки к историческому достижению и будут сражаться изо всех сил. Я уверен, что легкой прогулки не будет ни в одном из матчей. Класс Греции и поддержка болельщиков являются ключевым аспектом. Вопрос лишь в собранности команды. Нельзя недооценивать соперников. Если такое случится, то Греция проиграет Казахстану", - отметил Челакис.

Напомним, Казахстан не смог напрямую выйти на Евро-2024: в заключительном матче квалификации подопечные Магомеда Адиева уступили Словении (1:2). В итоге они закончили отборочную кампанию на четвертом месте в группе.

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Метки:
Футбол Еврофутбол Евро 2024 Чемпионат Европы по футболу Лига наций

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