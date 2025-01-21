Турецкий "Галатасарай" сыграл вничью с киевским "Динамо" в матче общего этапа Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Стамбуле завершилась со счетом 3:3. Хозяева поля к середине первого тайма вели со счетом 2:0. отличились Давинсон Санчес (6 минута) и Абдулкерим Бардакчи (21).
К концу первой половины киевляне сократили отставание благодаря голу Владислава Ваната.
В дебюте второго тайма Виктор Осимхен (53) с пенальти восстановил преимущество "Галатасарая" в два мяча.
Впрочем, вышедший на замену Андрей Ярмоленко спас "Динамо" от поражения. Украинский вингер отличился на 68 и 81 минуте.
"Галатасарай" набрал 13 очков и занимает пятое место в таблице общего этапа. Это позволяет турецкому клубу напрямую выйти в 1/8 финала. "Динамо" с одним баллом замыкает таблицу (36 место).
В следующем туре, который будет сыгран 31 января "Галатасарай" встретится на выезде с нидерландским "Аяксом". "Динамо" сыграет домашний матч с латвийским клубом РФШ.