Гол на 92 минуте решил исход матча МЮ в Лиге Европы

Английский "Манчестер Юнайтед" выиграл в матче общего этапа Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на "Олд Траффорд" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Первый мяч в свои ворота в дебюте второго тайма на 52 минуте организовал голкипер шотландцев Джек Батлэнд, неудачно срезавший мяч после углового.

Гости сравняли счет на 88 минуте после гола Сирилля Дессерса.

Победу "Манчестер Юнайтед" на 92 минуте принес Бруну Фернандеш.

Англичане набрали 15 очков и занимают четвертое место в таблице общего этапа Лиги Европы. Это позволяет "Красным дьяволам" напрямую выйти в 1/8 финала. У "Рейнджерс" 11 баллов и 13 место. Шотландцы выходят в плей-офф через стыковые матчи.

В последнем туре в ночь с 30 на 31 января "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с румынским ФКСБ.

"Рейнджерс" примет на своем поле бельгийский "Юнион".