"Глобальная катастрофа". Тренер "Астаны" назвал причины вылета ЦСКА Зайнутдинова из Лиги Европы

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги" поделился своим мнением, почему российские клубы неудачно выступили в еврокубках, в том числе ЦСКА, за который выступает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов.



"Глобальная катастрофа. Российский чемпионат не способствует тому, чтобы мы могли играть на равных в еврокубках. Наш чемпионат очень медленный. Даже когда Шварц (тренер "Динамо") пришел, он сказал, что тут скорости совсем другие. Наши там не справляются. Мы не можем конкурировать даже со средними европейскими командами. Посмотрите игру ЦСКА с "Вольфсбергом". Знаете, какая зарплата у "Вольфсберга"? Пять-шесть тысяч евро в месяц. И мы не можем с ними конкурировать. Это о чем говорит? Проблема в слабом чемпионате", - сказал он.



Отметим, что ЦСКА выступал в квартете К Лиги Европы, где занял последнее место, сыграв трижды вничью и столько же раз проиграв.



