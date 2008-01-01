Форвард АЗ отметился диким промахом с убойной позиции. Его клуб проиграл и вылетел из Лиги Европы

Команда финишировала на третьем месте.

Фото: tellerreport.com©
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Сегодня 11:55
Исландский нападающий нидерландского клуба АЗ Альберт Гудмундссон в матче против хорватской "Риеки" на финише группового этапа Лиги Европы не попал в створ ворот из наивыгоднейшей позиции, сообщает Eurosport.

Перед игрой "Риека" уже лишилась шансов подняться выше последнего места, в то время как АЗ выходил в плей-офф в случае успеха (благодаря непобеде "Реал Сосьедад" в параллельной игре). Но в начале второго тайма дерзкие хорваты повели в счете.

Уже спустя две минуты гости должны были сравнивать. Форвард нидерландского клуба Альберт Гудмундссон получил мяч почти на линии вратарской при полном отсутствии вокруг себя защитников, но… не попал в створ.
АЗ вскоре сравнял-таки счет, но на 81-й минуте остался в меньшинстве, а в добавленное время хорваты вырвали три очка.

Итоговое положение в квартете F: "Наполи" (11 очков), "Реал Сосьедад" (9), АЗ (8) и "Риека" (4).
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Футбол Лига Европы
Футбол Лига Европы
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Сегодня 11:55
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