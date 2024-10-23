Лига Европы
23 октября 18:08

Бахтиер Зайнутдинов отправился во Францию. "Бешикташ" сделал заявление

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Стамбульский "Бешикташ" отправился во Францию на матч общего этапа Лиги Европы против "Лиона", сообщают Vesti.kz.

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Главный тренер турецкого клуба Джованни ван Бронкхорст включил в заявку на игру 24 игрока. В их число вошел полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов.


"Наше путешествие во Францию ​​началось", - написала пресс-служба "Бешикташа" в последней публикации в соцсетях.


Матч "Лиона" и "Бешикташа" состоится во Франции в ночь с 24 на 25 октября.

Клуб Зайнутдинова на общем этапе Лиги Европы потерпел два поражения - 4:0 от амстердамского "Аякса" и 3:1 от немецкого "Айнтрахта".