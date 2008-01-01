Прямые трансляции матчей "Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген" и "Интер" - "Байер" в 1/4 финала Лиги Европы

В ночь с 10 на 11 августа в Германии пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Английский "Манчестер Юнайтед
" в 01:00 по времени Нур-Султана встретится с датским "Копенгагеном
", а итальянский "Интер
" в это же время сыграет с немецким "Байером
". Обладатели путевок в полуфинал будут определяться по итогам одной матча.
Игру "МЮ" - "Копенгаген" в прямом эфире покажет Qazaqstan. Посмотреть ее в интернете можно будет здесь
.
Матч "Интер" - "Байер" в прямом эфире покажет Qazsport. Посмотреть его в интернете можно будет здесь
.
В других четвертьфинал в ночь на 11 августа украинский "Шахтер" встретится со швейцарским "Базелем", а английский "Вулверхэмптон" - с испанской "Севильей".
Полуфинальные матчи ЛЕ пройдут в ночь на 17 и 18 августа, а финал состоится в ночь на 22 августа.