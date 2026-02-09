Звезда сборной Узбекистана возглавил гонку бомбардиров чемпионата Турции

"Истанбул Башакшехир" одержал выездную победу над "Эюпспором" в матче 21-го тура чемпионата Турции, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Один из мячей за "Башакшехир" забил нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов, отличившийся на 53-й минуте.

Этот гол стал для форварда 15-м в текущем сезоне. Шомуродов сравнялся по этому показателю с нападающим "Трабзонспора" Полом Онуачу — оба футболиста возглавляют гонку бомбардиров чемпионата Турции.

Шомуродов выступает за "Башакшехир" на правах аренды, правами на игрока владеет "Рома". В его карьере также были итальянские "Кальяри", "Специя", "Дженоа", а также российский "Ростов" и узбекистанские "Бунёдкор" и "Машал".