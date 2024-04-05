Зайнутдинову вынесли вердикт после драмы в матче "Бешикташа"

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"Бешикташ" упустил победу в гостевом матче над "Истанбул Башакшехиром" (1:1) в рамках 31-го тура чемпионата Турции по футболу, передают Vesti.kz.

Первыми успеха добились гости усилиями Омара Колли на 16-й минуте. На это хозяева поля ответили точным ударом Эмирхана Ильхана на 90+5-й минуте.

Казахстанский универсал "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. При этом за свою игру он получил 6,9 от Sofascore, это не самая худшая оценка среди футболистов стамбульского клуба. Самую низкую получили Жедсон Фернандеш, Али Эль-Мусрати и Джексон Мулека - по 6,4. Самой высокой удостоился Омар Колли - 8,0.

Для 26-летнего Зайнутдинова это был 25-й матч за "Бешикташ" в турецкой Суперлиге, результативными действиями не отметился.

После этой встречи "Бешикташ" с 47 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице, а "Истанбул Башакшехир" (43) находится на седьмой позиции.

Следующую игру "Бешикташ" проведет на своем поле с "Самсунспором" 13 апреля.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Турция Футбол

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