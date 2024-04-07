Зайнутдинова "выставили на трансфер" после гола на 95-й минуте

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 14:27
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Фанаты "Бешикташа" остались недовольны выездной игрой команды против "Истанбул Башакшехир" (1:1) в 31-м туре турецкой Суперлиги, передают Vesti.kz.

Первыми успеха добились гости усилиями Омара Колли на 16-й минуте. Однако "Бешикташ" не смог удержать победу, пропустив ответный гол на 90+5-й минуте от Эмирхана Ильхана.

После этого матча некоторые болельщики призвали руководство клуба устроить чистку состава. Один из них даже привел список игроков, которые вместе с нынешним тренером и казахстанцем Бахтиером Зайнутдиновым должны уйти.

Список тех, кто уже сегодня может покинуть команду: Фернанду Сантуш, Дженк Тосун, Салих Учан, Рашид Геззаль, Умут Мераш, Гекхан Инлер, Утку Ювакуран.

Те, кто должен уйти в конце сезона: Эрсин Дестаноглу, Джозеф Уорралл, Дэниэл Амарти, Омар Колли, Эмреджан Узумхан, Неджип Уйсал, Бахтиер Зайнутдинов, Юнас Свенссон, Онур Булут, Тайфур Бингол, Анте Ребич, Венсан Абубакар, Джексон Мулека.

Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА в прошлом году за 4,5 миллиона евро, подписав контракт до 2027-го. В текущем чемпионате Турции он провел 25 матчей, результативными действиями не отметился.

Метки:
Футбол Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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