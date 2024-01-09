Зайнутдинов в старте? "Бешикташ" назвал состав на матч после назначения экс-тренера Роналду

Новости спорта Футбол Турция
Вчера 22:21
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Стамбульский "Бешикташ" назвал состав на матч 16 тура Турецкой Суперлиги против "Ризеспора", сообщают Vesti.kz. Игра состоится в Ризе сегодня, 9 января. Начало в 23:00 по времени Астаны.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов попал в стартовый состав на эту игру.

Отметим, что "Бешикташ" объявил о назначении о назначении португальского специалиста Фернанду Сантуша, который в 2016 году привел национальную сборную своей страны к историческому золоту чемпионата Европы и к победе в Лиге наций - 2018/19. Сантуш уже прибыл в Стамбул после чего отправился в Ризе на частном самолете. Руководить "Бешикташем" в предстоящей игре будет Сердар Топрактепе.

"Бешикташ" набрал 26 очков и занимает пятое место в таблице чемпионата. "Ризеспор" набрал 22 балла и располагается на восьмой строчке. 

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