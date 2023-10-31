Казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов отметился красивым ударом в матче с "Газиантепом" в десятом туре чемпионата Турции, сообщают Vesti.kz.

Эпизод случился на 17-й минуте игры: казахстанец получил навесную передачу от партнера и в эффектном прыжке боковыми ножницами пробил по воротам. Мяч летел в створ, но вратарь "Газиантепа" Флорин Ницэ отбил удар.

"Фантастический удар Бахтиера Зайнутдинова", - написал твиттер beIN SPORTS.

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Бешикташа". В этой встрече Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

Авторитетный аналитический портал WhoScored оценил выступление казахстанца в этом матче на 8,0 баллов. Это второй показатель среди полевых игроков после Алекса Окслейда Чемберлена (8,4), который признан лучшим игроком матча.

"Бешикташ" с 16 очками после десяти матчей занимает четвертую строчку в турнирной таблице Суперлиги Турции. "Газиантеп" (9) идет 16-м.