Зайнутдинов получил предложение от нового клуба. Известен его ответ

Новости спорта Футбол Турция
Вчера 12:46
©bjk.com

Полузащитник сборной Казахстана и стамбульского "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов получил предложение о переходе от московского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Минус Оразов и "Ордабасы". А кто из Казахстана остался в еврокубках?
Вчера 15:37  
"Зенит" подписал 6 защитника. Кто уйдет: Алип - в ПСЖ?
Вчера 15:52  
"Нокаутировала действующую чемпионку". Путинцевой восхитились после сенсации в США
Вчера 16:07  
Сборная Казахстана по боксу получила нового тренера
Вчера 16:51  

"Динамовцы" выходили на нынешнего главного тренера "Ахмата" Магомеда Адиева, ранее работавшего в сборной Казахстана, для получения соответствующей информации. Сам 26-летний Зайнутдинов скептически отнесся к варианту перехода в "Динамо" и отказался вести переговоры.

Ранее Зайнутдинов не захотел переходить в санкт-петербургский "Зенит", который сделал официальное предложение "Бешикташу". Российский клуб предлагал "орлам" 5,5 миллиона евро за трансфер.

Бактиер Зайнутдинов выступает за "Бешикташ" с лета прошлого года. В минувшем сезоне казахстанский футболист провел 37 матчей и забил один гол. Контракт Зайнутдинова со стамбульцами рассчитан до 30 июня 2027 года.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Динамо Москва Футбольные трансферы

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 12:46
Турция
Зайнутдинов получил предложение от нового клуба. Известен его ответ
15 августа, 20:59
Турция
Самородов сделал признание о главной звезде сборной Казахстана
14 августа, 12:17
Турция
Подмена Зайнутдинову? "Бешикташ" подписал таланта из ПСЖ
14 августа, 08:21
Турция
"Мы бы никогда не выиграли Лигу чемпионов". Моуринью - о вылете "Фенербахче"
14 августа, 07:30
Турция
Моуринью с новым клубом вылетел из Лиги чемпионов
13 августа, 18:47
Турция
Моуринью удивил ответом на вопрос о критиках
12 августа, 23:29
Турция
Перейдет к Зайнутдинову? Агент нападающего за 8,4 миллиарда сделал заявление
12 августа, 12:58
Турция
"Бешикташ" Зайнутдинова выиграл и вышел в лидеры Суперлиги
11 августа, 15:56
Турция
Один гол решил судьбу матча клуба казахстанца против "Фенербахче" Моуринью
10 августа, 17:59
Турция
"Бешикташ" "отказался" от Зайнутдинова перед стартом нового сезона: подробности
© 2008 - 2024 ТОО «EML»