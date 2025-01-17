"Бешикташ" подтвердил, что вел переговоры с норвежцем Уле Гуннаром Сульшером по поводу назначения на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Также пресс-служба "Бешикташа" сообщила, что Сульшер прибыл в Стамбул и опубликовал его фото с руководством клуба.

©ФК "Бешикташ"

Перед тем как покинуть аэропорт, Сульшер сказал следующее:

"Мне очень приятно быть здесь. Здорово, что в этом замечательном клубе собралось так много людей. У нас состоялись первые переговоры. Мне не терпится приступить к своим обязанностям. Здорово оказаться в этом великом городе".

Ранее сообщалось, что контракт норвежского специалиста с турецким клубом будет рассчитан до июня 2026 года.

Предыдущим наставником "Бешикташа" был нидерландец Джованни ван Бронхкорст. После его отставки обязанности главного тренера исполнял Сердар Топрактепе, который вернул в основной состав казахстанца Бахтиера Зайнутдинова, не игравшего при Ван Бронхкорсте.

Игровая карьера Сульшера прошла в норвежских командах "Клаусененген", "Молде" и английском "Манчестер Юнайтед". После тренировал "Молде", "Кардифф Сити" и "МЮ".

"Бешикташ" на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей. Следующую игру проведет на своем поле с "Самсунспором" 18 января.