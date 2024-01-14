Зайнутдинов отреагировал на очередную победу "Бешикташа" с новым тренером

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 07:45
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"Бешикташ", цвета которого защищает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, выиграл второй матч подряд в чемпионате Турции под руководством нового главного тренера Фернанду Сантуша, сообщают Vesti.kz.

Если в предыдущем туре "Бешикташ" в гостях разгромил "Ризеспор" (4:0), то в 20-м, на своем поле, уверенно обыграл команду "Фатих Карагюмрюк" (3:0).

Зайнутдинов вышел в стартовом составе и отыграл до финального свистка. После игры казахстанский универсал отреагировал на очередной успех "Бешикташа", опубликовав у себя в соцсетях эмодзи орла и цвета турецкого клуба: "🦅⚫️⚪️".

Отметим, что португалец Сантуш стал четвертым главным тренером "Бешикташа" в текущем сезоне. До него клуб возглавляли Шенол Гюнеш, Бурак Йылмаз и Рыза Чалымбай.

Для Зайнутдинова это 16-й матч в нынешнем чемпионате Турции, результативными действиями он пока не отметился. Следующую игру стамбульцы проведут на выезде против "Пендикспора" 21 января.

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