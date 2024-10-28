Стамбульский "Бешикташ" объявил состав на матч десятого тура Турецкой Суперлиги против "Галатасарая", сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "желто-красных" пройдет сегодня, 28 октября и начнется в 22:00 по казахстанскому времени.

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов начнет матч на скамейке запасных "Бешикташа".

Клуб казахстанца набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. У "Галатасарая" 25 баллов и первое место. При этом, соперник "Галатасарай" провел девять матчей, а "Бешикташ" - восемь.