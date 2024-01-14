Вместо Зайнутдинова? "Бешикташ" хочет подписать защитника сборной Австрии

Новости спорта Футбол Турция
Сегодня 16:30
©ФК "Црвена Звезда"

"Бешикташ" после прихода нового тренера Фернандо Сантоша намерен укрепить состав и в том числе рассматривается позиция центрального защитника, где на данный момент выступает Бахтиер Зайнутдинов, передают Vesti.kz

По информации турецких СМИ "Бешикташ" хочет усилить оборону с помощью Александра Драговича. Клуб уже контактировал с защитником сборной Австрии, выступающим ныне за сербскую "Црвена Звезда". 32-летний центрбек готов покинуть команду, поскольку его контракт истекает в конце сезона.

Утверждается, что "Бешикташ" ведет серьезные переговоры по Драговичу, которым также интересуются несколько команд из Европы. 

Отметим, что на данный момент в стамбульском клубе действует пара центральных защитников в лице Таипа Сануча и Бахтиера Зайнутдинова, в то время как основные игроки в этой линии Даниэль Амарти и Омар Колли отсутствуют, в связи с выступлением на Кубке Африки. 

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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