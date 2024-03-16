В Турции возмутились отношением "Бешикташа" к Зайнутдинова

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Сегодня 07:00
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Полузащитник сборной Казахстана и "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов вызвал возмущение турецкого журналиста Хакана Гюндогара, передает Vesti.kz.

Известный журналист жестко прокомментировал смену позиции Зайнутдинова в команде.

"Я был тем, кто больше всех защищал Фернанду Сантуша. Но теперь я просто хочу спросить: почему Зайнутдинов, который два матча назад играл на позиции защитника, теперь играет "десятку"?! У тебя есть Мучи - возьми его и пусть играет "десятку", - отметил Гюндогар.

Недавно главный тренер команды Фернанду Сантуш принял решение выставить Зайнутдинова в стартовом составе на следующий матч с "Антальяспором" в рамках 30-го тура чемпионата Турции

Зайнутдинов провел 24 матча в текущем сезоне турецкой Суперлиги, результативными действиями не отметился. 

На данный момент "Бешикташ" с 46 очками идет на четвертом месте в таблице, а "Антальяспор" находится на девятой строчке, имея в активе 38 очков.

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Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК

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